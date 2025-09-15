Nuit de la lecture A l’écoute du Bookinou Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Pendant une semaine, deux classes de l’école Louis Guilloux de Planguenoual ont été accompagnés par la Compagnie Les Voyageurs immobiles pour mettre en voix des histoires de leur choix.

En accès libre et gratuit, tout au long de la journée !

Sans inscription

Venez découvrir le travail des enfants et laissez-vous porter ! .

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

