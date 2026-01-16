Nuit de la Lecture à Macau Salle de la cheminée Macau

Nuit de la Lecture à Macau

Salle de la cheminée 1 Place de la Republique Macau Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre des Nuits de la lecture, nous accueillerons la librairie Nouveau Chapitre pour un temps de découverte et de partage autour de ses coups de cœur littéraires.

Les participants sont invités à faire leur choix et à contribuer aux futurs achats de la médiathèque. Venez participer à cet acte concret de votre projet culturel communal.

Animation gratuite sur inscription .

Salle de la cheminée 1 Place de la Republique Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 81 56 09 mediatheque@ville-macau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de la Lecture à Macau Macau a été mis à jour le 2026-01-14 par Margaux Médoc Tourisme