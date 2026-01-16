Nuit de la Lecture à Macau Salle de la cheminée Macau
Nuit de la Lecture à Macau Salle de la cheminée Macau samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la Lecture à Macau
Salle de la cheminée 1 Place de la Republique Macau Gironde
Dans le cadre des Nuits de la lecture, nous accueillerons la librairie Nouveau Chapitre pour un temps de découverte et de partage autour de ses coups de cœur littéraires.
Les participants sont invités à faire leur choix et à contribuer aux futurs achats de la médiathèque. Venez participer à cet acte concret de votre projet culturel communal.
Animation gratuite sur inscription .
Salle de la cheminée 1 Place de la Republique Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 81 56 09 mediatheque@ville-macau.fr
