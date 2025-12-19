Nuit de la lecture à Martigues Quai des Anglais Martigues

Nuit de la lecture à Martigues

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 16h. Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues Bouches-du-Rhône

Les bibliothécaires de la Médiathèque Louis Aragon vous invite à profiter de la Nuit de la lecture à Martigues

Programme 2025

– De 16h à 17h Rencontre littéraire avec Patrice Favaro (écrivain).

– De 17h30 à 19h Scène ouverte, proposez des lectures de votre choix.

– De 19h30 à 20h30 Lecture polyphonique avec Laure Ballester, Olivier Domerg, poète (Le poème de Berre) et Christophe Roque. .

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 80 27 97 mediatheque-accueil@ville-martigues.fr

English :

The librarians of the Louis Aragon Media Library invite you to enjoy the Night of Reading in Martigues.

