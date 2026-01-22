Nuit de la lecture à Mios Médiathèque Claire Bretécher Mios

Nuit de la lecture à Mios

Médiathèque Claire Bretécher 7 Allée de Val de San Vicente Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, la Médiathèque Claire Bretécher invite petits et grands à vivre une soirée intergénérationnelle conviviale et pleine d’émotions, le vendredi 23 janvier à partir de 17h30 sur le thème des Souvenirs de vacances de votre enfance pour illustrer le thème 2026 villes et campagnes .

Au programme

– 17h30 Atelier-rencontre intergénérationnel Grands-parents et petits-enfants sont invités à mettre en mots, en quelques phrases, un souvenir marquant de vacances d’enfance. Les participants peuvent également apporter un objet ou une photo en lien avec leur souvenir.

– 19h Auberge espagnole

– 20h Veillée contée

La soirée se poursuivra par une veillée lecture avec la comédienne et lectrice Marie Pustetto, à travers son spectacle

De bouche à oreilles, de cœurs à cœurs , accessible à partir de 7 ans.

Gratuit. Sur inscription à la médiathèque. .

Médiathèque Claire Bretécher 7 Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 49 40 mediatheque@villemios.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture à Mios

L’événement Nuit de la lecture à Mios Mios a été mis à jour le 2026-01-19 par PNR Landes de Gascogne