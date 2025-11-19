Nuit de la lecture à Saint-Éloi : inauguration de la carte blanche à Nikesco Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Le super pouvoir des Sourds, entre villes et campagnes

Laissez-vous guider par le fil rouge de cette Nuit de la lecture, qui vous mènera de la campagne à la ville à travers une programmation entièrement accessible en Langue des Signes Française et en français, et dédiée à l’inauguration de la carte blanche à l’artiste auteur Nikesco !

18h : performance littéraire en français et Langue des Signes Française. Assistez à une lecture en LSF et en français de textes littéraires autour du thème des villes et des campagnes, par les bibliothécaires. Vous pouvez également participer en proposant une lecture en LSF ou en français, des interprètes seront présents pour vous traduire. Envoyez votre extrait avant le 15 janvier à l’adresse bibliotheque.saint-eloi@paris.fr.

19h30 : vernissage convivial . Rencontrez Nikesco et partagez un verre avec lui !

19H45 et 20h15 : visites guidées par Nikesco de son exposition « Un Sourd dans la ville » (dans la limite des places disponibles). Dans tous les espaces de la bibliothèque, cette exposition vous propose une immersion dans l'univers désopilant et touchant de Nikesco. Grâce à une sélection de dessins et planches tirées de ses 3 romans graphiques –Le bruit des gens, tomes 1 et 2, et Dialogues de Sourd-, mais également à travers des planches inédites et des animations vidéo révélant les multiples facettes du travail de l'artiste, vous découvrirez des situations cocasses ou attendrissantes, toujours sensibles.

samedi 24 janvier, de 18h à 21h30

tout public à partir de 15 ans

entrée libre

En présence d’interprètes LSF/FR

À l’occasion de la Nuit de la lecture, la bibliothèque Saint-Éloi vous invite à l’inauguration de la carte blanche à l’auteur Nikesco, Le super pouvoir des Sourds !

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/