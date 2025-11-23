Nuit de la lecture à Vaugirard : Villes et campagnes par la Cie Tête chercheuse Bibliothèque Vaugirard Paris

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10ème

édition sur le thème « Villes et campagnes ».

La littérature n’a cessé d’explorer ces territoires dans

tous les sens possibles, d’en arpenter les évidences et d’en renverser les

préjugés qui font trop souvent de l’un un enfer urbain et de l’autre un paradis

bucolique.

Le comédien de théâtre et de cinéma Yves Heck (lecture) et

l’écrivain Thierry Illouz (sélection des textes) proposent un voyage littéraire

à travers ces territoires que trop souvent l’on oppose en omettant leurs

paradoxes.

De Marie-Hélène Lafon à Georges Perec, de Claude Simon à

Édouard Louis, de Béatrix Beck à Émile Zola, Patrick Modiano, Jean Giono et

d’autres encore, ce sont des univers, des mondes de singularités, de pensées,

de beautés et de troubles qui vont se rencontrer pour le plus grand plaisir du

public.

Villes et campagnes : enfers ou paradis ?

Lectures par Yves Heck, comédien. Sélections de textes par Thierry Hillouz, conseiller littéraire.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

01 48 28 77 42 ou bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

+33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr