Nuit de la lecture à Vesdun

Vesdun Cher

Cette année, la 10ème édition des Nuits de la lecture nous invite à relier les chemins entre villes et campagnes, rendez vous à Vesdun

Une soirée tout public, à partir de 12 ans, vous est proposée dans le village de Vesdun, en partenariat avec les bibliothèques et la compagnie Soliloque-le-chant-du-fond. La comédienne Estelle Bezault et le comédien-musicien Corentin Colluste animeront d’abord une lecture musicale proposant un voyage sensible entre villes et campagnes. S’ensuivra un échange où les spectateurs qui le souhaitent seront invités à lire eux-même un extrait d’un livre de leur choix, apporté pour l’occasion. Un moment de partage pour découvrir de nouveaux récits mais aussi pour aborder nos lieux de vie, si proches et si lointains, campagnes et villes, au fil de nos imaginaires. .

Vesdun 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 65

English :

This year, the 10th edition of the Nuits de la lecture (Reading Nights) invites us to connect the paths between town and country, see you in Vesdun

