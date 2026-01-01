Nuit de la lecture Agnès raconte… Là où mène le chemin Marigny-Marmande
Nuit de la lecture Agnès raconte… Là où mène le chemin
Route de Noiré Marigny-Marmande Indre-et-Loire
La bibliothèque Andrée Chedid de Marigny-Marmande participe de nouveau à l’événement Les nuits de la Lecture, qui fête sa 10e édition, sur le thème Villes et campagnes .
A cette occasion, la conteuse Agnès vous narrera Là où mène le chemin… , vous emmenant de la ville à la campagne.
Pour tout public à partir de 10 ans.
Cette rencontre sera suivie suivie d’une collation hivernale, sur réservation. .
Route de Noiré Marigny-Marmande 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 74 08 bibliotheque.marigny.marmande@gmail.com
English :
The Andrée Chedid library in Marigny-Marmande is once again taking part in Les nuits de la Lecture, celebrating its 10th edition, on the theme of Towns and Countryside .
On this occasion, storyteller Agnès will narrate Là où mène le chemin… , taking you from the city to the countryside.
