Nuit de la lecture Après-midi jeux de société Benfeld
Nuit de la lecture Après-midi jeux de société Benfeld samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture Après-midi jeux de société
3 rue du chateau Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Après-midi jeux de société — Intervenant La Maison du Jeu.
Participez à un après-midi dédié aux jeux de société et venez découvrir — ou redécouvrir — une sélection de jeux pour toute la famille. Installez-vous à l’une des tables et laissez-vous guider pour un moment ludique et convivial. .
3 rue du chateau Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 92 00 08 mediatheque.benfeld@cc-erstein.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit de la lecture Après-midi jeux de société Benfeld a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme du Grand Ried