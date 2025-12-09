Nuit de la Lecture

Arcachon Gironde

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Pour leur 10e édition au niveau national, les Nuits de la lecture mettront à l’honneur le thème Villes et campagnes . Intimement liés, ces deux espaces géographiques se répondent malgré des représentations qui ont la vie dure. Nature, habitats, mobilité, proximité, identité et organisation politique, aménagement du territoire, inégalités territoriales, les autrices et auteurs contemporains se font l’écho de ces préoccupations.

C’est particulièrement le cas de Marie-Hélène Lafon et Laurent Gaudé, marraine et parrain nationaux de cette nouvelle édition.

Nous aurons l’immense bonheur d’accueillir Marie-Hélène Lafon autour d’un programme riche et varié pour tous entièrement gratuit, et composé en partenariat avec de nombreuses associations et services municipaux. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

