NUIT DE LA LECTURE Arles-sur-Tech

NUIT DE LA LECTURE

Médiathèque Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-22 17:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Nuit de la lecture sur le thème Villes et campagnes animée par l’association Lire et Faire Lire 66

Médiathèque Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 85 05 08

Reading Night on the theme of Towns and Countryside , organized by the Lire et Faire Lire 66 association

