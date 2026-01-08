Nuit de la lecture Médiathèque Ascain

Nuit de la lecture

Médiathèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain

2026-01-24

2026-01-24

2026-01-24

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026.

Venez échanger vos coups de cœurs et dernières découvertes sur la thématique Villes et campagnes .

Sur inscription par téléphone .

Médiathèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36

