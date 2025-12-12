Nuit de la lecture Atelier bricolage de lampions Mertzwiller

Nuit de la lecture Atelier bricolage de lampions

Rue des Bergers Mertzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2026-01-21 13:30:00

fin : 2026-01-21 15:00:00

2026-01-21

À tous les enfants créatifs, cet atelier sera l’occasion de façonner de doux lampions ! Sur inscription.

Rue des Bergers Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 16 50 bib@mertzwiller.fr

English :

For all you creative kids out there, this workshop is the perfect opportunity to make sweet lanterns! Registration required.

