Nuit de la lecture Atelier bricolage de lampions Mertzwiller

Nuit de la lecture Atelier bricolage de lampions
Rue des Bergers Mertzwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2026-01-21 13:30:00
fin : 2026-01-21 15:00:00
2026-01-21
À tous les enfants créatifs, cet atelier sera l’occasion de façonner de doux lampions ! Sur inscription.
Rue des Bergers Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 16 50 bib@mertzwiller.fr
English :
For all you creative kids out there, this workshop is the perfect opportunity to make sweet lanterns! Registration required.
