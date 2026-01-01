Nuit de la lecture atelier et lecture

1 rue du Château Schœnau Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-01-21 09:30:00

fin : 2026-01-21 11:30:00

2026-01-21

ateliers origami, lectures et théâtre kamishibaï sur les animaux de la nuit

1 rue du Château Schœnau 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 66 32 68 mairie.secretariat@schoenau.fr

English :

origami workshops, readings and kamishibai theater on animals of the night

L’événement Nuit de la lecture atelier et lecture Schœnau a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Grand Ried