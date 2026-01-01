Nuit de la Lecture au Château de Simiane Château de Simiane Valréas

Nuit de la Lecture au Château de Simiane

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23 19:30:00

2026-01-23

Les collégiens d’Odile Philippe du collège Saint-Jean-le-Baptiste investiront les salles d’exception du château pour donner voix à des textes puissants et sensibles autour du thème national Villes et Campagnes .

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

Odile Philippe?s middle-school students from Saint-Jean-le-Baptiste will take over the château?s exceptional rooms to give voice to powerful, sensitive texts on the national theme of Towns and Countryside .

