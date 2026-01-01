Nuit de la lecture au lycée Majorelle Lycée Louis Majorelle Toul
Nuit de la lecture au lycée Majorelle Lycée Louis Majorelle Toul vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture au lycée Majorelle
Lycée Louis Majorelle 16 rue Porte de Metz Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 18:30:00
fin : 2026-01-23 22:30:00
Date(s) :
2026-01-23
Une centaine d’élèves et professeurs du lycée Majorelle, accompagnés de musiciens et de compagnies de théâtre, vous invitent à une déambulation littéraire et musicale à la lueur des flambeaux dans les salles secrètes du lycée.Tout public
0 .
Lycée Louis Majorelle 16 rue Porte de Metz Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 00 32 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A hundred students and teachers from the Lycée Majorelle, accompanied by musicians and theater companies, invite you to a literary and musical stroll by torchlight through the secret rooms of the Lycée.
L’événement Nuit de la lecture au lycée Majorelle Toul a été mis à jour le 2026-01-08 par MT TERRES TOULOISES