Nuit de la lecture au lycée Majorelle Lycée Louis Majorelle Toul

Nuit de la lecture au lycée Majorelle

Une centaine d’élèves et professeurs du lycée Majorelle, accompagnés de musiciens et de compagnies de théâtre, vous invitent à une déambulation littéraire et musicale à la lueur des flambeaux dans les salles secrètes du lycée.Tout public

English :

A hundred students and teachers from the Lycée Majorelle, accompanied by musicians and theater companies, invite you to a literary and musical stroll by torchlight through the secret rooms of the Lycée.

