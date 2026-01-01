Nuit de la Lecture au Moulin de Bel Air

Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-25 06:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Le Moulin de Bel Air vous propose une soirée consacrée à la lecture, l’oralité et la convivialité le samedi 25 janvier !

Événement porté par l’association FAIRplay, Les Nuits de la Lecture sont trois soirées consacrées à la lecture, l’oralité et la convivialité de Nantes à Joué-sur-Erdre en partenariat avec Les cafés cultures Personnes (Nantes) et Garigarette (Nort-sur-Erdre).

Lectures et dédicaces, chorale, performances sous toutes ces formes avec les auteures invitées de FAIR et vous.

Attention, places limitées.

Soupe et petit déjeuner sur réservation via Helloasso. .

Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 34 42 66 infos@lemoulindebelair.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Moulin de Bel Air invites you to an evening dedicated to reading, orality and conviviality on Saturday, January 25!

L’événement Nuit de la Lecture au Moulin de Bel Air Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-12-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis