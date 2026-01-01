Nuit de la lecture au SHD Rochefort

Nuit de la lecture au SHD

4 rue du Port Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-01-23 17:30:00

fin : 2026-01-23 18:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre des 10e Nuits de la lecture, Le Service historique de la Défense à Rochefort propose une visite commentée de l’exposition réalisée autour de la bande dessinée de Gilles Cazaux et Thierry Soufflard L’Oubliée du Radeau de La Méduse .

4 rue du Port Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 74 90 shd-rochefort.contact.fct@intradef.gouv.fr

English : Reading Night at the SHD

As part of the 10th Nuits de la Lecture (Nights of Reading) event, the Defence Historical Service in Rochefort is offering a guided tour of the exhibition based on Gilles Cazaux and Thierry Soufflard’s comic book ‘L’Oubliée du Radeau de La Méduse’ (The Forgotten Woman of the Raft of the Medusa).

