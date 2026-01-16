Nuit de la lecture au Temps de Vivre Aixe-sur-Vienne
Nuit de la lecture au Temps de Vivre Aixe-sur-Vienne vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture au Temps de Vivre
Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Venez partager un moment convivial sur le thème Villes et campagnes . Le Temps de Vivre vous fera découvrir des textes et des ouvrages parmi les pépites de sa librairie !
La soirée sera embellie grâce à un menu partagé soupe, dessert, tisane et … de la lecture bien sûr !
Venez avec vos soupes, vos textes, votre plaid, et votre bonne humeur pour partager ce moment en toute simplicité ! .
Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 00 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit de la lecture au Temps de Vivre
L’événement Nuit de la lecture au Temps de Vivre Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Val de Vienne