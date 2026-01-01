Nuit de la lecture avec Patrick Fichmann Sancerre

Nuit de la lecture avec Patrick Fichmann

2026-01-23 19:00:00

2026-01-23 21:00:00

2026-01-23

A ne pas manquer pour les passionnés de lecture et musique!

Une nuit hors du temps à la Petite Maison de la Culture.

Laissez-vous emporter par la magie des Nuits de la lecture.

De 19h à 21h, vivez une soirée ouverte à tous, où les mots dits et écrits rencontrent la musique.

Un moment poétique et immersif, à écouter et à ressentir, avec Patrick Fischmann, pour une nuit de partage, d’imaginaire et d’émotion.

Une expérience pour tous, hors du temps .

A must for music and reading enthusiasts!

