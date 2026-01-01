Nuit de la lecture avec Patrick Fichmann Sancerre
Nuit de la lecture avec Patrick Fichmann Sancerre vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture avec Patrick Fichmann
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 21:00:00
Date(s) :
2026-01-23
A ne pas manquer pour les passionnés de lecture et musique!
Une nuit hors du temps à la Petite Maison de la Culture.
Laissez-vous emporter par la magie des Nuits de la lecture.
De 19h à 21h, vivez une soirée ouverte à tous, où les mots dits et écrits rencontrent la musique.
Un moment poétique et immersif, à écouter et à ressentir, avec Patrick Fischmann, pour une nuit de partage, d’imaginaire et d’émotion.
Une expérience pour tous, hors du temps .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A must for music and reading enthusiasts!
L’événement Nuit de la lecture avec Patrick Fichmann Sancerre a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois