Nuit de la lecture

6 Avenue de la République Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Une heure d’histoire contée par des comédiennes du théâtre de la Jeune Plume qui se sont inspirées du livre de Titiou Lecoq Les grandes oubliées, pourquoi l’Hisoire a effacé les femmes

Une heure d’histoire contée par des comédiennes du théâtre de la Jeune Plume qui se sont inspirées du livre de Titiou Lecoq Les grandes oubliées, pourquoi l’Hisoire a effacé les femmes .

6 Avenue de la République Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 19 19 bibliotheques@cc-cvl.fr

English :

An hour of history told by actresses from the Théâtre de la Jeune Plume, inspired by Titiou Lecoq’s book Les grandes oubliées, pourquoi l’Hisoire a effacé les femmes

L’événement Nuit de la lecture Avoine a été mis à jour le 2025-12-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme