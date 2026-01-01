Nuit de la lecture Médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Nuit de la lecture

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 22:30:00

Date(s) :

2026-01-23

La Médiathèque Simone Veil vous invite à la Nuit de la Lecture le 23 janvier de 19h à 22h30. Jeux, lectures, quiz musical et visites patrimoniales sur le thème Villes et campagnes . Inscription obligatoire pour certaines activités.

Programme des activités

19h00-22h30 Jeux de société (sans inscription)

19h15 Lectures dans le noir (50 min, dès 8 ans, inscription obligatoire)

19h30 & 21h00 Découverte des fonds patrimoniaux (45 min, dès 10 ans, inscription obligatoire)

19h30 & 21h15 Quiz musical (45 min, dès 12 ans, inscription obligatoire)

20h00-20h30 Lectures en pyjama (30 min, 3-8 ans avec adulte, sans inscription)

21h00 Jeu du loup-garou (durée variable, dès 10 ans, inscription obligatoire)

21h45 Lectures pour les plus grands (30 min, sans inscription)

Collation servie à partir de 20h (places limitées, inscription obligatoire) .

Médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

English :

The Médiathèque Simone Veil invites you to the Nuit de la Lecture (Reading Night) on January 23 from 7pm to 10:30pm. Games, readings, musical quiz and heritage tours on the theme of Towns and Countryside . Registration required for some activities.

