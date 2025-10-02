Nuit de la lecture Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Nuit de la lecture

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Pour cette 10e édition, les Nuits de la lecture questionnent la vision littéraire des relations ville-campagne… La compagnie Astrotapir investit tous les étages de la médiathèque Jean-Jeukens-château de Marbeaumont.

Gratuit.Tout public

0 .

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

English :

For this 10th edition, the Nuits de la lecture (Reading Nights) question the literary vision of town-country relations? The Astrotapir company takes over every floor of the Jean-Jeukens-château media library in Marbeaumont.

Free admission.

German :

Ausgabe der Lesenächte stellt die literarische Vision der Beziehungen zwischen Stadt und Land in Frage? Das Ensemble Astrotapir bespielt alle Etagen der Mediathek Jean-Jeukens-château de Marbeaumont.

Kostenlos.

Italiano :

Per questa decima edizione, le Nuits de la lecture (Notti della lettura) si interrogano sulla visione letteraria dei rapporti città-campagna? La società Astrotapir occupa tutti i piani della mediateca Jean-Jeukens-château di Marbeaumont.

Ingresso libero.

Espanol :

Para esta 10ª edición, las Nuits de la lecture (Noches de la lectura) cuestionan la visión literaria de las relaciones entre la ciudad y el campo.. La empresa Astrotapir ocupa todas las plantas de la mediateca Jean-Jeukens-château de Marbeaumont.

Entrada gratuita.

L’événement Nuit de la lecture Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-02 par OT SUD MEUSE