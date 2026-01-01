Nuit de la lecture Médiathèque Joseph Schaefer Bitche

Nuit de la lecture

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Histoires vraies dans le Pays de Bitche révélées et lues par plusieurs membres de la SHAL du Pays de Bitche. Chaque récit évoquera une histoire ou un destin exceptionnel entre le XVIIIe et la Seconde Guerre pour chaque village du Pays de Bitche.

Inscription obligatoire et gratuite au 03 87 06 15 76 ou via contact@mediatheque-josephschaefer.frTout public

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 15 76 contact@mediatheque-josephschaefer.fr

English :

True stories in the Pays de Bitche revealed and read by several members of the SHAL du Pays de Bitche. Each story will evoke an exceptional history or destiny between the 18th century and the Second World War for each village in the Pays de Bitche.

Registration required and free of charge: 03 87 06 15 76 or contact@mediatheque-josephschaefer.fr

