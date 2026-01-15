Nuit de la lecture Médiathèque Johel Coutura Blaye

Nuit de la lecture

Médiathèque Johel Coutura 27 Cours de la République Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Nuit de la Lecture Villes et Campagnes, 10e édition

À la médiathèque de Blaye

Dans le cadre de la 10e édition de la Nuit de la Lecture Villes et Campagnes, la médiathèque de Blaye vous invite à une soirée familiale placée sous le signe du partage, de la lecture et du jeu.

À 18h Lectures proposées par les bibliothécaires, à partir de 8 ans.

À 19h30 Quiz animé par Damien des Troubajoueurs, ludique et interactif, à partir de 10 ans.

Un moment convivial à vivre en famille, pour découvrir le plaisir des mots et s’amuser ensemble à la tombée de la nuit. .

Médiathèque Johel Coutura 27 Cours de la République Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 23 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture

L’événement Nuit de la lecture Blaye a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Blaye