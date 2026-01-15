Nuit de la lecture Médiathèque Johel Coutura Blaye
Nuit de la lecture Médiathèque Johel Coutura Blaye samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Médiathèque Johel Coutura 27 Cours de la République Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Nuit de la Lecture Villes et Campagnes, 10e édition
À la médiathèque de Blaye
Dans le cadre de la 10e édition de la Nuit de la Lecture Villes et Campagnes, la médiathèque de Blaye vous invite à une soirée familiale placée sous le signe du partage, de la lecture et du jeu.
À 18h Lectures proposées par les bibliothécaires, à partir de 8 ans.
À 19h30 Quiz animé par Damien des Troubajoueurs, ludique et interactif, à partir de 10 ans.
Un moment convivial à vivre en famille, pour découvrir le plaisir des mots et s’amuser ensemble à la tombée de la nuit. .
Médiathèque Johel Coutura 27 Cours de la République Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 23 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit de la lecture
L’événement Nuit de la lecture Blaye a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Blaye