Nuit de la lecture Médiathèque de Bodilis Bodilis

Nuit de la lecture

Médiathèque de Bodilis 10, rue Notre Dame Bodilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Ville et campagne. Dans le cadre des Nuits de la Lecture la médiathèque de Bodilis accueille la librairie Mots d’ici et d’ailleurs de Landivisiau. Découvrez les pépites de la rentrée littéraire d’hiver et laissez-vous porter par une histoire partagée par l’école primaire de Bodilis ! .

Médiathèque de Bodilis 10, rue Notre Dame Bodilis 29400 Finistère Bretagne +33 6 20 71 62 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture

L’événement Nuit de la lecture Bodilis a été mis à jour le 2026-01-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX