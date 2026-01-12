Nuit de la Lecture Bonnat

Nuit de la Lecture

Nuit de la Lecture Bonnat samedi 24 janvier 2026.

Nuit de la Lecture

2, bis place de la fontaine Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Christine et Nathalie vous préparent cette soirée avec des lectures qui mettront de la ville à la campagne et de la nature en ville et puis ..on a prévu une petite pause entre deux.. ! Les membres de l’association Creusographie , fidèlement, nous accompagneront avec leurs photos sur cette thématique !
notez bien la date samedi 24 janvier ! 18h!

–> Médiathèque MillePages   .

2, bis place de la fontaine Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 09 66  bibliotheque.bonnat@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la Lecture

L’événement Nuit de la Lecture Bonnat a été mis à jour le 2026-01-07 par Portes de la Creuse en Marche