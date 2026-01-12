Nuit de la Lecture Bonnat
Nuit de la Lecture
2, bis place de la fontaine Bonnat Creuse
Christine et Nathalie vous préparent cette soirée avec des lectures qui mettront de la ville à la campagne et de la nature en ville et puis ..on a prévu une petite pause entre deux.. ! Les membres de l’association Creusographie , fidèlement, nous accompagneront avec leurs photos sur cette thématique !
notez bien la date samedi 24 janvier ! 18h!
–> Médiathèque MillePages .
