Nuit de la lecture Place de la Lève Bourdeaux

Début : 2026-01-24 17:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Au programme : spectacle de contes pour enfants, lectures offertes et surprises, nourritures terrestres…Venez partager le plaisir de la lecture et découvrir l’exposition collective Je mime une peinture !
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
English :
On the program: a children’s storytelling show, readings sessions and surprises, earthly foods… Come and share the pleasure of reading… and discover the group exhibition Je mime une peinture !
