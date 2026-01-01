Nuit de la lecture Place de la Lève Bourdeaux

Nuit de la lecture

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 17:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Au programme : spectacle de contes pour enfants, lectures offertes et surprises, nourritures terrestres…Venez partager le plaisir de la lecture et découvrir l’exposition collective Je mime une peinture !

.

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

English :

On the program: a children’s storytelling show, readings sessions and surprises, earthly foods… Come and share the pleasure of reading… and discover the group exhibition Je mime une peinture !

L’événement Nuit de la lecture Bourdeaux a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux