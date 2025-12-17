Nuit de la lecture café lecture Châtenay
Nuit de la lecture café lecture Châtenay samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture café lecture
Bibliothèque Châtenay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Nuit de la lecture Café lecture lectures d’extraits de livres en lien avec le thème Villes et campagnes .
Entrée libre. .
Bibliothèque Châtenay 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11 reseau@bsb71.fr
English : Nuit de la lecture café lecture
L’événement Nuit de la lecture café lecture Châtenay a été mis à jour le 2025-12-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)