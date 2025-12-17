Nuit de la lecture café lecture

Bibliothèque Châtenay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Nuit de la lecture Café lecture lectures d’extraits de livres en lien avec le thème Villes et campagnes .

Entrée libre. .

Bibliothèque Châtenay 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11 reseau@bsb71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture café lecture

L’événement Nuit de la lecture café lecture Châtenay a été mis à jour le 2025-12-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)