Nuit de la lecture

Médiathèque 1 place des Halles Calvisson Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:30:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24

Une multitude d’ateliers qui fêtent la lecture et littérature à partager en famille. Évènement national en partenariat avec le centre de loisirs Calvisson AFR, Calade, Les Faits qui créent et l’association des parents d’élèves Calvisson.

.

Médiathèque 1 place des Halles Calvisson 30420 Gard Occitanie +33 4 66 37 10 23 mediatheque@calvisson.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A multitude of workshops celebrating reading and literature to share with the whole family. National event in partnership with the Calvisson AFR leisure center, Calade, Les Faits qui créent and the Calvisson parents’ association.

L’événement Nuit de la lecture Calvisson a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme du Pays de Sommières