Nuit de la lecture, Espace Emile Vignes Castets

Nuit de la lecture

Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Rencontre dédicaces avec l’auteur-compositeur Jan Gahel. Son roman Le garçon qui ne croyait pas au bonheur propose un voyage littéraire à travers le monde, entre villes et paysages landais.

Gratuit. Des Chèques Lire seront à gagner à cette occasion.

Inscriptions au 05 58 89 47 56 ou mediatheque@castets.fr .

Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture

L’événement Nuit de la lecture Castets a été mis à jour le 2025-12-24 par Côte Landes Nature Tourisme