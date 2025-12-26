Nuit de la lecture, Espace Emile Vignes Castets
Nuit de la lecture, Espace Emile Vignes Castets vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Rencontre dédicaces avec l’auteur-compositeur Jan Gahel. Son roman Le garçon qui ne croyait pas au bonheur propose un voyage littéraire à travers le monde, entre villes et paysages landais.
Gratuit. Des Chèques Lire seront à gagner à cette occasion.
Inscriptions au 05 58 89 47 56 ou mediatheque@castets.fr .
Espace Emile Vignes 97 Rue des Arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56
