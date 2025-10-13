Nuit de la lecture Cernay

Nuit de la lecture

Début : Samedi 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-24

Comme chaque année, ne manquez pas ce rendez-vous convivial et chaleureux autour du livre et de la lecture. Spectacles, exposition, ateliers, jeux en famille, lectures, karaokés, maquillage et magie vous attendent.

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

As every year, don’t miss this warm and friendly gathering for books and reading. Shows, exhibitions, workshops, family games, readings, karaoke, face painting and magic await you.

German :

Wie jedes Jahr sollten Sie dieses gesellige und herzliche Treffen rund um das Buch und das Lesen nicht verpassen. Aufführungen, Ausstellungen, Workshops, Spiele für die ganze Familie, Lesungen, Karaoke, Schminken und Zauberei erwarten Sie.

Italiano :

Come ogni anno, non perdetevi questo incontro caldo e amichevole per i libri e la lettura. Vi aspettano spettacoli, mostre, laboratori, giochi per famiglie, letture, karaoke, face painting e magia.

Espanol :

Como cada año, no se pierda esta cálida y acogedora cita con los libros y la lectura. Espectáculos, exposiciones, talleres, juegos en familia, lecturas, karaoke, pintacaras y magia te esperan.

