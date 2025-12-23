Nuit de la lecture, Châlette-sur-Loing
Nuit de la lecture, Châlette-sur-Loing mercredi 21 janvier 2026.
Nuit de la lecture
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 18:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-21
Nuit de la lecture
Avec un spectacle de magie de la fée Sylvie agrémenté de lectures à voix haute par vos bibliothécaires. Pour un public ado et adulte sur inscription. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 38 07 24 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reading Night
L’événement Nuit de la lecture Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-12-23 par OT MONTARGIS