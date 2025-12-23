Nuit de la lecture

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-21

Nuit de la lecture

Avec un spectacle de magie de la fée Sylvie agrémenté de lectures à voix haute par vos bibliothécaires. Pour un public ado et adulte sur inscription. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 38 07 24 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading Night

L’événement Nuit de la lecture Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-12-23 par OT MONTARGIS