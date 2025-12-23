Nuit de la lecture, Châlette-sur-Loing

Nuit de la lecture, Châlette-sur-Loing mercredi 21 janvier 2026.

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2026-01-21 18:30:00
fin : 2026-01-23

2026-01-21

Avec un spectacle de magie de la fée Sylvie agrémenté de lectures à voix haute par vos bibliothécaires. Pour un public ado et adulte sur inscription.

+33 7 38 07 24 96 

Reading Night

