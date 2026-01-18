Nuit de la lecture Place du Général de Gaulle Champagnac-de-Belair

Nuit de la lecture

Place du Général de Gaulle Médiathèque Champagnac-de-Belair Dordogne

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

10ème édition de la Nuit de la Lecture. Au programme: Exposition, jeux de société, réalité virtuelle, fabrication d’instruments de musique, table ronde, expositions et ombres chinoises. Évènement tout public et gratuit.

Place du Général de Gaulle Médiathèque Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50 mediathequechampagnac@dronneetbelle.fr

English : Nuit de la lecture

9th Reading Night. On the program: creative workshops, blind test, conference, herbal tea tasting and virtual reality. Come one, come all! ) Free for all.

