Nuit de la lecture Place du Général de Gaulle Champagnac-de-Belair

Place du Général de Gaulle Médiathèque Champagnac-de-Belair Dordogne
10ème édition de la Nuit de la Lecture. Au programme: Exposition, jeux de société, réalité virtuelle, fabrication d’instruments de musique, table ronde, expositions et ombres chinoises. Évènement tout public et gratuit.
Place du Général de Gaulle Médiathèque Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50 mediathequechampagnac@dronneetbelle.fr
English : Nuit de la lecture
9th Reading Night. On the program: creative workshops, blind test, conference, herbal tea tasting and virtual reality. Come one, come all! ) Free for all.
