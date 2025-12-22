NUIT DE LA LECTURE, rue des écoles Chanac

NUIT DE LA LECTURE

rue des écoles Bibliothèque Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Cette année, la bibliothèque de Chanac vous invite à une lecture de conte et musique à 18h sur le thème villes et campagnes à l’occasion de la nuit de la lecture 2026. Tout public et sans inscription.

Cette année, la bibliothèque de Chanac vous invite à une lecture de conte et musique à 18h sur le thème villes et campagnes à l’occasion de la nuit de la lecture 2026. Tout public et sans inscription. .

rue des écoles Bibliothèque Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 44 25 11 bibliotheque@chanac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, the Chanac library invites you to a storytelling and music reading at 6pm on the theme of towns and countryside on the occasion of Reading Night 2026. Open to all, no registration required.

L’événement NUIT DE LA LECTURE Chanac a été mis à jour le 2025-12-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn