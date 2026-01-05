Nuit de la lecture Charleville-Mézières

Nuit de la lecture

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, le dispositif Charlevil’lecture accueillera une lecture musicale le vendredi 23 janvier dès 10 h 30 à l’auditorium du centre social et culturel André Dhôtel. Cet événement fait suite au projet d’écriture intergénérationnel débuté en mai dernier. Se donner des nouvelles a été la thématique du projet travaillé entre les résidents de l’Ehpad La grande terre et les élèves du collège Rouget de Lisle du 26 au 28 mai 2025. Encadré par Laurent Provots, auteur et comédien, l’atelier d’écriture a permis des échanges entre les générations, mais surtout la composition de textes porteurs de bienveillance, d’espoir et de curiosité pour le vécu des aînés. Ces écrits ont été lus et partagés entre les collégiens et les résidents, suscitant en retour récits et anecdotes de jeunesse, le tout clôturé par un goûter convivial. L’initiative visait à créer du lien, valoriser la mémoire des aînés, briser l’isolement et favoriser l’expression écrite et orale chez les jeunes tout en développant l’empathie, l’écoute et la compréhension mutuelle. Un moment chaleureux et riche en émotions qui se traduira par une restitution en musique des textes le 23 janvier à 10 h 30 en présence de Laurent Provots accompagné d’un musicien.

As part of the Night of Reading, the Charlevil?lecture scheme will host a musical reading on Friday January 23 at 10:30 am in the auditorium of the André Dhôtel social and cultural center. This event follows on from the intergenerational writing project launched last May Se donner des nouvelles was the theme of the project worked on by residents of the Ehpad La grande terre and students from the Rouget de Lisle secondary school from May 26 to 28, 2025. Supervised by Laurent Provots, author and actor, the writing workshop enabled exchanges between the generations, but above all the composition of texts conveying benevolence, hope and curiosity about the lives of the elderly. These writings were read and shared between the schoolchildren and the residents, prompting stories and anecdotes from their youth, culminating in a convivial snack. The aim of the initiative was to create links, enhance the memory of the elderly, break isolation and encourage young people to express themselves both orally and in writing, while developing empathy, listening skills and mutual understanding. A warm and emotional moment that will culminate in a musical rendition of the texts on January 23 at 10:30 a.m., in the presence of Laurent Provots accompanied by a musician.

