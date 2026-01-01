Nuit de la lecture Bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois
Nuit de la lecture Bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois dimanche 25 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 10:30:00
fin : 2026-01-25 12:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Chacun peut lire un texte sur le thème 2026 de la Nuit de la lecture ville et campagne. Ou simplement écouter !
.
Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 25 64 bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Everyone can read a text on the Reading Night 2026 theme: town and country. Or just listen!
L’événement Nuit de la lecture Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays Diois