Nuit de la lecture Bibliothèque municipale Yvonne Oddon Châtillon-en-Diois

Nuit de la lecture

Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois Drôme

Début : 2026-01-25 10:30:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

2026-01-25

Chacun peut lire un texte sur le thème 2026 de la Nuit de la lecture ville et campagne. Ou simplement écouter !

Bibliothèque municipale Yvonne Oddon 1 place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 25 64 bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

Everyone can read a text on the Reading Night 2026 theme: town and country. Or just listen!

