Nuit de la lecture Médiathèque municipale Clamecy

Nuit de la Lecture à Clamecy

La Médiathèque de Clamecy, en partenariat avec la librairie Le Millefeuille, vous invite à partager un moment convivial et poétique à l’occasion de la 10ème édition des Nuits de la Lecture, cette année sur le thème Ville et Campagne .

Au programme

17h30 Lectures animées par les bénévoles de Lire et Faire Lire

18h30 Moment convivial autour de boissons chaudes et de gâteaux

19h00 Grand jeu avec surprises et cadeaux à la clé

Un temps suspendu pour petits et grands, entre rues animées et chemins de traverse, pour voyager ensemble au fil des mots.

On vous attend nombreux pour cette belle soirée de lecture et de partage, avec la complicité de la librairie le Millefeuille

Entrée libre .

Médiathèque municipale 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

