Nuit de la lecture conférence “Villes et Campagnes” La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Nuit de la lecture conférence “Villes et Campagnes” La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Début : Vendredi 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Dans le cadre des nuits de la lecture 2026, nous vous proposons une conférence menée par Aude Ginestet, guide conférencière et cheffe de projet du pays d’art et d’histoire.

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46 reseau.mediatheques@ccabsv.fr

English :

As part of the Nuits de la Lecture 2026 event, we invite you to take part in a conference led by Aude Ginestet, tour guide and project manager for the Pays d?art et d?histoire.

