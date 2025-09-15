Nuit de la lecture Contes en son binaural Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Nuit de la lecture Contes en son binaural Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor samedi 24 janvier 2026.

Nuit de la lecture Contes en son binaural

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Christelle et Lucie de la compagnie Les voyageurs immobiles, vous racontent des histoires en live, en son immersif…Une invitation à la bulle sonore du binaural.

Laissez-vous porter par la puissance du son 3D. Ouvrez les portes de votre imaginaire.

Une expérience inoubliable ! .

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nuit de la lecture Contes en son binaural Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André