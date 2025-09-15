Nuit de la lecture Contes en son binaural Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor
Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24
Christelle et Lucie de la compagnie Les voyageurs immobiles, vous racontent des histoires en live, en son immersif…Une invitation à la bulle sonore du binaural.
Laissez-vous porter par la puissance du son 3D. Ouvrez les portes de votre imaginaire.
Une expérience inoubliable ! .
