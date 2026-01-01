Nuit de la lecture Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon

Nuit de la lecture

Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

2026-01-24

La médiathèque participe aux Nuits de la Lecture, qui est cette année sur le thème villes et campagnes .

De nombreuses animations sont proposées.

Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 mediatheque@craponnesurarzon.fr

English :

The media library is taking part in the Nuits de la Lecture (Reading Nights), this year on the theme of towns and countryside .

Numerous events are on offer.

