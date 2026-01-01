Nuit de la lecture Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon
Nuit de la lecture Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
Date(s) :
2026-01-24
La médiathèque participe aux Nuits de la Lecture, qui est cette année sur le thème villes et campagnes .
De nombreuses animations sont proposées.
.
Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 mediatheque@craponnesurarzon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The media library is taking part in the Nuits de la Lecture (Reading Nights), this year on the theme of towns and countryside .
Numerous events are on offer.
L’événement Nuit de la lecture Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay