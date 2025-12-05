Nuit de la lecture De l’après midi jusqu’à la nuit Ouroux-en-Morvan

Nuit de la lecture De l’après midi jusqu’à la nuit

CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

De l’après-midi jusqu’à la nuit sur les chemins et les routes entre villes et campagnes.

-17h, lecture spectacle, et si les mégalopoles rencontraient les villages

-18h goûter dinatoire campagnard

-19h projection La Seine a rencontré Paris de Joris Ivens, 32 min.

-19h30 Quiz sur la soirée.

Animation gratuite tout public à partir de 10 ans. .

