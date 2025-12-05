Nuit de la lecture De l’après midi jusqu’à la nuit Ouroux-en-Morvan
Nuit de la lecture De l’après midi jusqu’à la nuit Ouroux-en-Morvan dimanche 25 janvier 2026.
CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre
Gratuit
Début : 2026-01-25 17:00:00
fin : 2026-01-25 20:30:00
2026-01-25
De l’après-midi jusqu’à la nuit sur les chemins et les routes entre villes et campagnes.
-17h, lecture spectacle, et si les mégalopoles rencontraient les villages
-18h goûter dinatoire campagnard
-19h projection La Seine a rencontré Paris de Joris Ivens, 32 min.
-19h30 Quiz sur la soirée.
Animation gratuite tout public à partir de 10 ans. .
CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
