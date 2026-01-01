Nuit de la Lecture de l’Association Elles en Caractères Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Nuit de la Lecture de l’Association Elles en Caractères

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

Elles en Caractères vous propose sa Nuit de la Lecture !

Le thème choisi cette année par le Centre National du Livre, est Ville et campagne .

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 ellesencaracteres@gmail.com

English : Nuit de la Lecture de l’Association Elles en Caractères

Elles en Caractères presents its Night of Reading!

The theme chosen this year by the National Book Centre is City and Countryside .

