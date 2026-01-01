Nuit de la lecture Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Nuit de la lecture

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Nuit de la lecture Ville et campagne

.

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reading Night Town and Country

L’événement Nuit de la lecture Die a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme du Pays Diois