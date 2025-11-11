Nuit de la lecture Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Nuit de la lecture

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

La médiathèque Jacques Prévert vous propose des animations autour du thème villes et campagne .

Rencontre de l’auteur seinomarin Yves-Marie Clément à 15h autour de son ouvrage La Bagnarde .

La médiathèque Jacques Prévert vous propose des animations autour du thème villes et campagne .

Rencontre de l’auteur seinomarin Yves-Marie Clément à 15h autour de son ouvrage La Bagnarde .

Programme détaillé à venir prochainement. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27 mediatheque@dives-sur-mer.fr

English : Nuit de la lecture

The mediatheque invites you and your family to take part in a day packed with activities. On the program: introduction to yoga, games workshop, creative workshop, storytelling, discovery of the Mobilab machines, virtual reality sports or even a musical aperitif in the evening. Program to follow.

German : Nuit de la lecture

Die Mediathek Jacques Prévert bietet Ihnen Veranstaltungen rund um das Thema Städte und Land an.

Treffen mit dem Autor Yves-Marie Clément aus der Region Seinomar um 15 Uhr zu seinem Werk La Bagnarde .

Italiano :

La biblioteca multimediale Jacques Prévert propone una serie di eventi sul tema città e campagna .

Alle 15.00 incontro con l’autore seinomarino Yves-Marie Clément per parlare del suo libro La Bagnarde .

Espanol :

La mediateca Jacques Prévert propone una serie de actos en torno al tema de la ciudad y el campo .

A las 15:00 h, encuentro con el escritor seinomarin Yves-Marie Clément para hablar de su libro La Bagnarde .

L’événement Nuit de la lecture Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Normandie Pays d’Auge