Nuit de la lecture Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Nuit de la lecture
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
La médiathèque Jacques Prévert vous propose des animations autour du thème villes et campagne .
Rencontre de l’auteur seinomarin Yves-Marie Clément à 15h autour de son ouvrage La Bagnarde .
Programme détaillé à venir prochainement. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27 mediatheque@dives-sur-mer.fr
English : Nuit de la lecture
The mediatheque invites you and your family to take part in a day packed with activities. On the program: introduction to yoga, games workshop, creative workshop, storytelling, discovery of the Mobilab machines, virtual reality sports or even a musical aperitif in the evening. Program to follow.
German : Nuit de la lecture
Die Mediathek Jacques Prévert bietet Ihnen Veranstaltungen rund um das Thema Städte und Land an.
Treffen mit dem Autor Yves-Marie Clément aus der Region Seinomar um 15 Uhr zu seinem Werk La Bagnarde .
Italiano :
La biblioteca multimediale Jacques Prévert propone una serie di eventi sul tema città e campagna .
Alle 15.00 incontro con l’autore seinomarino Yves-Marie Clément per parlare del suo libro La Bagnarde .
Espanol :
La mediateca Jacques Prévert propone una serie de actos en torno al tema de la ciudad y el campo .
A las 15:00 h, encuentro con el escritor seinomarin Yves-Marie Clément para hablar de su libro La Bagnarde .
