Nuit de la lecture Place du Champ de Mars Donzère

Nuit de la lecture

Place du Champ de Mars Centre culturel Médiathèque Donzère Drôme

À l’occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque de Donzère propose une journée ludique et familiale placée sous le thème La médiathèque s’amuse , alliant jeu et lecture dans une atmosphère conviviale.

Place du Champ de Mars Centre culturel Médiathèque Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 75 40 mediatheque@donzere.net

English :

To mark Reading Night, the Donzère multimedia library is offering a fun-filled family day under the theme La médiathèque s’amuse , combining games and reading in a convivial atmosphere.

