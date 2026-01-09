Nuit de la lecture Place du Champ de Mars Donzère
Place du Champ de Mars Centre culturel Médiathèque Donzère Drôme
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
À l’occasion de la Nuit de la lecture, la médiathèque de Donzère propose une journée ludique et familiale placée sous le thème La médiathèque s’amuse , alliant jeu et lecture dans une atmosphère conviviale.
Place du Champ de Mars Centre culturel Médiathèque Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 75 40 mediatheque@donzere.net
English :
To mark Reading Night, the Donzère multimedia library is offering a fun-filled family day under the theme La médiathèque s’amuse , combining games and reading in a convivial atmosphere.
L’événement Nuit de la lecture Donzère a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence