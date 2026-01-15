Nuit de la Lecture en musique Domfront-en-Champagne
Domfront-en-Champagne Sarthe
Mercredi 21 janvier 2026
de 15h à 18h
Bibliothèque de Domfront-en-Champagne
Un temps de lecture et de musique convivial, proposé dans le cadre des Nuits de la lecture, mêlant textes et interventions musicales, en partenariat avec la Maison de la Musique. .
Domfront-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire
English :
Reading Night with music
