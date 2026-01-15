Nuit de la Lecture en musique

Domfront-en-Champagne Sarthe

Nuit de la Lecture en musique

Mercredi 21 janvier 2026

de 15h à 18h

Bibliothèque de Domfront-en-Champagne

Un temps de lecture et de musique convivial, proposé dans le cadre des Nuits de la lecture, mêlant textes et interventions musicales, en partenariat avec la Maison de la Musique. .

Domfront-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire

English :

Reading Night with music

