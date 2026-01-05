Nuit de la Lecture Entre ville et campagne au Microfolie de Saint-Aulaye

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

23 janvier 2026

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Le Musée Numérique Micro-folie ( salle Colucci) vous invite à explorer la richesse des paysages dans l’art, le jeudi 23 janvier de 18h à 19h30.

Thème Entre ville et campagne

Informations 05 53 91 41 64

A travers la malette pédagogique, découvrez comment les artistes traversent, transforment et réinventent nos horizons.

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 41 64

English : Nuit de la Lecture Entre ville et campagne au Microfolie de Saint-Aulaye

The Musée Numérique Micro-folie (Colucci room) invites you to explore the richness of landscapes in art, on Thursday January 23 from 6pm to 7:30pm.

Theme: Between town and country

Information: 05 53 91 41 64

