Nuit de la Lecture Entre ville et campagne au Microfolie de Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Le Musée Numérique Micro-folie ( salle Colucci) vous invite à explorer la richesse des paysages dans l’art, le jeudi 23 janvier de 18h à 19h30.
Thème Entre ville et campagne
Informations 05 53 91 41 64
A travers la malette pédagogique, découvrez comment les artistes traversent, transforment et réinventent nos horizons.
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 41 64
English : Nuit de la Lecture Entre ville et campagne au Microfolie de Saint-Aulaye
The Musée Numérique Micro-folie (Colucci room) invites you to explore the richness of landscapes in art, on Thursday January 23 from 6pm to 7:30pm.
Theme: Between town and country
Information: 05 53 91 41 64
