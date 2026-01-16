Nuit de la lecture Entre villes et campagnes Place de l’Échevinage Saintes
La Médiathèque François Mitterrand ouvre grand ses portes pour une Nuit de la lecture pas comme les autres ! Venez écouter, observer, créer, échanger… et vivre la lecture autrement. Une soirée conviviale, surprenante et pleine de découvertes !
Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39
English :
The Médiathèque François Mitterrand opens its doors for a Night of Reading like no other! Come and listen, observe, create, exchange? and experience reading in a different way. It’s a convivial evening, full of surprises and discoveries!
