Nuit de la lecture Escape game et Lectures

Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye du Puits La Haye Manche

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Thème 2026 Villes et campagne

-14h & 15h & 16h

Escape Box: Protocole A.D.N

Cet escape box vous propose de plonger en l’an 3108. Les humains s’étant auto-éradiqués, seules quelques machines ont survécu avec pour mission d’assainir la planète pour implanter à nouveau la vie humaine. L’intelligence artificielle de ces machines estime qu’aujourd’hui c’est possible. Selon le protocole, la série de clones A003FR que vous êtes, devrez vous soumettre à des tests pour être sûr que vous ne reproduirez pas les erreurs du passé. Si vous pensez en être capable, alors venez ouvrir le cube. Mais attention, si vous échouez vous pourrez bien finir en animal de compagnie…

Dès 12 ans, gratuit, sur inscription

-16h30

Lecture goûter

A la lisière entre ville et campagne, des histoires d’aventures à écouter… Et parce que les histoires ça creuse, un petit goûter à grignoter !

Dès 3 ans, gratuit .

Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye du Puits La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

